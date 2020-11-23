Байден визначився з майбутніми кандидатами на дві ключові посади в США

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурами на дві ключові посади. Зокрема, з кандидатами на посаду держсекретаря та радника з питань національної безпеки.

Про це повідомляє The New York Times.

Імена кандидатів на ключові посади у формуванні зовнішньої політики США планують оголосити на цьому тижні.

"Очікується, що Ентоні Блінкен, прихильник глобальних союзів і один з найближчих радників Джо Байдена, буде номінований на посаду державного секретаря США", - зазначає видання.

На посаду радника з питань нацбезпеки Байден планує призначити Джейка Саллівана.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.

Також повідомлялося, що Байден має намір оголосити ключових міністрів в новій адміністрації протягом цього тижня, серед яких і міністра фінансів.

Зазначимо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.