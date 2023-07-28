Байден оголосив про заходи для боротьби з аномальною спекою

Американський лідер оголосив про заходи щодо посилення правил безпеки, пов’язаних із спекою, для фермерів, будівельників та інших, хто працює на відкритому повітрі.

"Мільйони американців відчувають наслідки надзвичайної спеки, інтенсивність, частота та тривалість якої зростає через кліматичну кризу. Я думаю, що ніхто більше не може заперечувати вплив зміни клімату", - сказав Байден.

Також, буде виділено додаткове фінансування на підвищення термостійкості будівель. На розширення потужностей для зберігання води в західних штатах, зокрема, на водосховища в Каліфорнії, Колорадо та Вашингтоні витратять 152 млн. Для покращення прогнозів погоди додатково інвестують 7 млн доларів.

"Ці покращені прогнози дозволять громадам краще підготуватися до екстремальних погодніх явищ. Кліматична криза впливає на американців по всій країні, ці інвестиції дадуть їм інформацію та інструменти, необхідні для безпеки", - йдеться у заяві Білого дому.

Смертельна спека в США

Протягом червня в Сполучених Штатах було побито більше десятка історичних температурних рекордів. Зокрема, в Ріо-Гранде-Віллідж було зафіксовано +48 градусів. У Техасі температура сягала майже +50. Через це в Національному парку "Біг-Бенд" загинули двоє людей.