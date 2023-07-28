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Байден объявил о мерах по борьбе с аномальной жарой

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден объявил о мерах, направленных на преодоление последствий аномальной жары. В Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне объявили о чрезвычайной ситуации из-за высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на White House.

Американский лидер объявил о мерах по ужесточению правил безопасности, связанных с жарой, для фермеров, строителей и других, кто работает на открытом воздухе.

"Миллионы американцев испытывают последствия чрезвычайной жары, интенсивность, частота и продолжительность которой растет из-за климатического кризиса. Я думаю, что никто больше не может отрицать влияние изменения климата", - сказал Байден.

Также, будет выделено дополнительное финансирование на повышение термостойкости зданий. На расширение мощностей для хранения воды в западных штатах, в частности, на водохранилища в Калифорнии, Колорадо и Вашингтоне потратят 152 млн. Для улучшения прогнозов погоды дополнительно инвестируют 7 млн долларов.

"Эти улучшенные прогнозы позволят общинам лучше подготовиться к экстремальным явлениям погоды. Климатический кризис влияет на американцев по всей стране, эти инвестиции дадут им информацию и инструменты, необходимые для безопасности", - говорится в заявлении Белого дома.

Смертельная жара в США

В июне в Соединенных Штатах было побито более десятка исторических температурных рекордов. В частности, в Рио-Гранде-Виллидже было зафиксировано +48 градусов. В Техасе температура достигала почти +50. Из-за этого в Национальном парке "Биг-Бенд" погибли два человека.

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