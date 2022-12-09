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Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

За даними американських журналістів, до пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, снаряди для артилерії, нові засоби ППО, а також обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.

Раніше ми писали, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

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