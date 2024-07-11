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Байден объявит о новой помощи Украине, которая будет включать систему Patriot, - AP

США, Четверг 11 июля 2024 19:50
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Байден объявит о новой помощи Украине, которая будет включать систему Patriot, - AP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден сегодня, 11 июля, объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 225 млн долларов, который будет включать дополнительную систему ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили двое американских чиновников, о новой помощи Байден объявит время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По их словам, новый пакет будет включать ЗРК Patriot, который необходим Украине для укрепления ее противовоздушной обороны от российской авиации.

Отмечается, что это уже вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, и является одной из нескольких, о которых Байден объявил на этой неделе на саммите НАТО.

ПВО для Украины

Напомним, 10 июля, во время открытия саммита НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки для усиления противовоздушной обороны страны.

Так, кроме систем Patriot и SAMP-T, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.

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