Байден оголосить про намір балотуватись на другий термін на наступному тижні

Президент США Джо Байден має намір офіційно оголосити про наміри балотуватися на другий термін вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Джерела повідомили виданню, що Байден почне передвиборчу кампанію з відеозвернення у вівторок наступного тижня.
"Незважаючи на те, що радники Байдена протягом кількох місяців заявляли, що формальний графік початку президентської кампанії 2024 року не встановлений, вони вже давно розглядають 25 квітня - річницю оголошення кампанії Байдена 2020 року", - пише видання.
В січні цього року повідомлялося, що Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року.
Інформацію про плани Байдена підтверджували журналістам видання The Hill два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.
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