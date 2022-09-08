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Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины, - Пентагон

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.

"Вчера президент (США Джо Байден - ред.) одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", - заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате "Рамштайн" в Германии.

В Офисе президента уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.

Напомним, по данным The Washington Post, новый пакет будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как известно, сегодня в Германии проходит пятая встреча в формате "Рамштайн".

Что собой представляет формат "Рамштайн"

Это встреча союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВоенная помощь