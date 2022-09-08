RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України, - Пентагон

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Вчора президент (США Джо Байден - ред.) схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 мільйонів доларів", - заявив Остін, виступаючи на п'ятій зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

В Офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США. Керівник ОП Андрій Єрмак подякував союзникам за наданий транш.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, новий пакет буде включати в себе додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, включаючи боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як відомо, сьогодні в Німеччині проходить п'ята зустріч у форматі "Рамштайн".

Що собою являє формат "Рамштайн"

Це зустріч союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

На першій зустрічі крім країн НАТО і ЄС були присутні представники Ізраїлю і Катару, хоча і не значилися в офіційному списку учасників. Серед інших були представники Японії, Кенії, Тунісу, Австралії, Йорданії, Ліберії, Марокко, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійськова допомога