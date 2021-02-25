Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим бедствия в штате Оклахома из-за снежной бури. Он также одобрил выделение дополнительного финансирования для жителей.

Дополнительные выплаты получат жители и малые предприятия в 16 округах штата.

По данным издания, помощь, вероятно, будет покрывать оплату временного и ремонт постоянного жилья, а также льготные займы на покрытие расходов, связанных с имуществом.

Более того, в соответствии с принятой декларацией о бедствии, все муниципалитеты и округа Оклахомы получат государственную помощь на "ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду".

Аналогичные меры приняты в отношении Техаса и Луизианы.