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Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури

Новина українською → Оклахома, Четверг 25 февраля 2021 20:45
Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим бедствия в штате Оклахома из-за снежной бури. Он также одобрил выделение дополнительного финансирования для жителей.

Об этом сообщает The Hill.

Дополнительные выплаты получат жители и малые предприятия в 16 округах штата.

По данным издания, помощь, вероятно, будет покрывать оплату временного и ремонт постоянного жилья, а также льготные займы на покрытие расходов, связанных с имуществом.

Более того, в соответствии с принятой декларацией о бедствии, все муниципалитеты и округа Оклахомы получат государственную помощь на "ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду".

Аналогичные меры приняты в отношении Техаса и Луизианы.

Напомним, в начале прошлой недели Техас накрыла снежная буря, в результате чего без света остались более 2 млн человек.

Кроме того, в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Добавим, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.

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