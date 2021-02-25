Байден оголосив режим лиха в Оклахомі через сніжну бурю
Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив режим лиха в штаті Оклахома через сніжну бурю. Він також схвалив виділення додаткового фінансування для жителів.
Про це повідомляє The Hill.
Додаткові виплати отримають жителі і малі підприємства в 16 округах штату.
За даними видання, допомога, ймовірно, буде покривати оплату тимчасового і ремонт постійного житла, а також пільгові позики на покриття витрат, пов'язаних з майном.
Більш того, згідно з прийнятою декларацією про лихо, всі муніципалітети та округу Оклахоми отримають державну допомогу на ремонт інфраструктури та на інші витрати, пов'язані з реагуванням на зимову негоду".
Аналогічні заходи прийняті у відношенні Техасу і Луїзіани.
it's insane here in Oklahoma City !!! pic.twitter.com/ZMxXvQKvJW— John (@Ok_Tornado) February 14, 2021
Нагадаємо, на початку минулого тижня Техас накрила снігова буря, в результаті чого без світла залишилися понад 2 млн осіб.
Крім того, в результаті екстремальних холодів у семи штатах США загинуло не менше 58 людей. Найбільше жертв в Техасі і їх число може збільшитися.
Додамо, що президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Ця міра допоможе направити масштабне федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди.