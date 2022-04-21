Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине. Включает тяжелую артиллерию

Президент США Джо Байден объявил сегодня о новом пакете военной помощи для Украины. Размер пакета составляет 800 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США.
"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. Там также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.
Байден отметил, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину. Он добавил, что Вашингтон хочет помочь Украине отразить новое российское наступление на Донбассе.
Напомним, это уже второй пакет американской военной помощи в размере 800 млн долларов. Прошлый пакет также включал артиллерию, которая уже начала поступать в Украину.
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