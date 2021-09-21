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Байден оголосив еру "безжальної дипломатії" замість періоду "безжальної війни"

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Нью-Йорк, Вівторок 21 вересня 2021 17:27
Байден оголосив еру "безжальної дипломатії" замість періоду "безжальної війни" Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts / Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

США після виведення військ з Афганістану відкривають еру "безжальної дипломатії" дипломатії замість "безжальної війни". Президент Джо Байден вважає, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Генасамблеї ООН.

За його словами, США мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого", оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.

"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", - зазначив Байден.

Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією COVID, вихід з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії - використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захист демократії ", - додав Байден.

Нагадаємо, американська армія завершила вихід з Афганістану 30 серпня. Їх вводили після терактів 11 вересня 2001 року, коли афганський "Талібан" відмовився видати терориста Усаму бен Ладена.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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