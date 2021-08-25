Байден объяснил, почему важно закончить эвакуацию из Афганистана 31 августа

По словам Байдена, террористы организации ИГИЛ-К представляют угрозу для США в Афганистане. Именнно поэтому покинуть Афганистан нужно не позже намеченного срока - 31 августа.

"Растет риск нападения террористической группировки, известной как ИГИЛ-К, филиала ИГИЛ в Афганистане, которая также является заклятым врагом Талибана. Каждый день, когда мы находимся на земле, - это еще один день, когда мы знаем, что ИГИЛ-К стремится нанести удар по аэропорту и атаковать как силы США и их союзников, так и ни в чем не повинных мирных жителей", - сказал Байден.

Он отметил, что до сих пор талибы предпринимали шаги для сотрудничества с США по эвакуации людей, однако это может измениться.

"Но это шаткая ситуация... У нас уже была перестрелка", - говорит Байден.

Также Байден добавил, что для избежания терактов в США будут проверять всех приезжих из Афганистана.

"Мы проводим тщательную проверку безопасности на промежуточных остановках, которые они делают для всех, кто не является гражданином США или законным постоянным жителем Соединенных Штатов. Каждый, кто прибывает в Соединенные Штаты, должен пройти проверку биографических данных", - сказал Байден.