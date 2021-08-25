Байден пояснив, чому важливо закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня

За словами Байдена, терористи організації ІДІЛ-К становлять загрозу для США в Афганістані. Саме тому покинути Афганістан потрібно не пізніше наміченого терміну - 31 серпня.

"Зростає ризик нападу терористичного угруповання, відомого як ІДІЛ-К, філії ІДІЛ в Афганістані, яка також є заклятим ворогом Талібану. Кожен день, коли ми знаходимося на землі, - це ще один день, коли ми знаємо, що ІДІЛ-К прагне завдати удару по аеропорту й атакувати як сили США та їх союзників, так і ні в чому не винних мирних жителів", - сказав Байден.

Він зазначив, що досі таліби робили кроки для співпраці з США щодо евакуації людей, однак це може змінитися.

"Але це хитка ситуація... У нас вже була перестрілка", - говорить Байден.

Також Байден додав, що для уникнення терактів у США перевірятимуть усіх приїжджих з Афганістану.

"Ми проводимо ретельну перевірку безпеки на проміжних зупинках, які вони роблять для всіх, хто не є громадянином США або законним постійним жителем Сполучених Штатів. Кожен, хто прибуває до Сполучених Штатів, повинен пройти перевірку біографічних даних", - сказав Байден.