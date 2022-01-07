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Байден обвинил Трампа во лжи с цель подрыва демократии

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США, Пятница 07 января 2022 01:15
Байден обвинил Трампа во лжи с цель подрыва демократии Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа во лжи, с целью подрыва демократии в США. Об этом Байден заявил в годовщину штурма Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Байдена, ложные утверждения Трампа о том, что выборы у него украли путем фальсификации, могут подорвать верховенство закона и сорвать будущие выборы.

"Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что ценит власть выше принципов", - сказал Байден.

Он также отметил, что Трамп не смог смириться со своим проигрышем.

"Он не может смириться с тем, что проиграл", - сказал Байден.

Напомним, что штурм Капитолия в США Байден назвал вооруженным восстанием. По его словам, впервые в истории США президент не просто проиграл выборы, но и пытался удержать власть не мирным путем.

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