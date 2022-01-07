Байден обвинил Трампа во лжи с цель подрыва демократии

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа во лжи, с целью подрыва демократии в США. Об этом Байден заявил в годовщину штурма Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Байдена, ложные утверждения Трампа о том, что выборы у него украли путем фальсификации, могут подорвать верховенство закона и сорвать будущие выборы.

"Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что ценит власть выше принципов", - сказал Байден.

Он также отметил, что Трамп не смог смириться со своим проигрышем.