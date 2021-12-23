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Байден заявил о готовности баллотироваться в президенты в 2024 году

Новина українською →
США, Четверг 23 декабря 2021 07:35
Байден заявил о готовности баллотироваться в президенты в 2024 году Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден заявил о готовности баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Он заявил об этом в интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

На вопрос журналиста Дэвида Мюира о том, планирует ли президент баллотироваться на второй срок, Байден ответил утвердительно.

"Да", - ответил президент Байден.

"Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если бы я был в том же состоянии, что и сейчас, - в добром здравии, - то буду баллотироваться снова", - сказал Байден.

В ответ журналист сравнил будущие выбор с матчем-реваншем против экс-президента Дональда Трампа.

"И это означает матч-реванш против Дональда Трампа?", - спросил журналист.

"Вы пытаетесь меня соблазнить... Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в качестве кандидата? Это повысит шансы", - смеясь ответил Байден.

Напомним, что Трамп пишет свою историю о пребывании на посту президента. Он назвал это "мемуарами".

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