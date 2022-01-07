Байден звинуватив Трампа у брехні з метою підриву демократії
Президент США Джо Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа у брехні, з метою підриву демократії в США. Про це Байден заявив у річницю штурму Капітолію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Байдена, брехливі твердження Трампа про те, що вибори у нього вкрали шляхом фальсифікації, можуть підірвати верховенство закону і зірвати майбутні вибори.
"Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив і поширив павутину брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, тому що цінує владу вище принципів", - сказав Байден.
Він також зазначив, що Трамп не зміг змиритися зі своїм програшем.
"Він не може змиритися з тим, що програв", - сказав Байден.
Нагадаємо, що штурм Капітолію в США Байден назвав збройним повстанням. За його словами, вперше в історії США президент не просто програв вибори, а й намагався утримати владу не мирним шляхом.