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Байден звинуватив Трампа у брехні з метою підриву демократії

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США, П'ятниця 07 січня 2022 01:15
Байден звинуватив Трампа у брехні з метою підриву демократії Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа у брехні, з метою підриву демократії в США. Про це Байден заявив у річницю штурму Капітолію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Байдена, брехливі твердження Трампа про те, що вибори у нього вкрали шляхом фальсифікації, можуть підірвати верховенство закону і зірвати майбутні вибори.

"Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив і поширив павутину брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, тому що цінує владу вище принципів", - сказав Байден.

Він також зазначив, що Трамп не зміг змиритися зі своїм програшем.

"Він не може змиритися з тим, що програв", - сказав Байден.

Нагадаємо, що штурм Капітолію в США Байден назвав збройним повстанням. За його словами, вперше в історії США президент не просто програв вибори, а й намагався утримати владу не мирним шляхом.

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