Байден обвинил Путина в росте цен на топливо и продукты в США

Президент США Джо Байден обвинил Владимира Путина в росте цен на топливо и продукты на американском рынке. Он также отметил, что Вашингтон ищет возможность вернуть украинское зерно на мировые биржи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"В марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на продукты у нас", - сказал Байден.

Американский президент заявил, что США сейчас находятся в самом сильном положении и способны справиться с инфляцией. По его словам, снизить цены на продукты в мире вполне реально. Байден добавил, что в Украине находится около 20 млн тонн зерна, и их вывод на мировые рынки будет способствовать снижению цен.

"Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок", - подчеркнул Байден.