Байден звинуватив Путіна в зростанні цін на паливо і продукти в США

Президент США Джо Байден звинуватив Володимира Путіна в зростанні цін на паливо і продукти на американському ринку. Він також зазначив, що Вашингтон шукає можливість повернути українське зерно на світові біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"У березні зросли ціни на паливо, це через Путіна. Через нього також піднялися ціни на продукти у нас", - сказав Байден.

Американський президент заявив, що США зараз знаходяться в найсильнішому становищі і здатні впоратися з інфляцією. За його словами, знизити ціни на продукти у світі цілком реально. Байден додав, що в Україні знаходиться близько 20 млн тонн зерна, і їх виведення на світові ринки сприятиме зниженню цін.

"Ми вивчаємо способи, яким чином повернути це зерно на світовий ринок", - підкреслив Байден.