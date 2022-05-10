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Байден звинуватив Путіна в зростанні цін на паливо і продукти в США

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Вашингтон, Вівторок 10 травня 2022 20:23
Байден звинуватив Путіна в зростанні цін на паливо і продукти в США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден звинуватив Володимира Путіна в зростанні цін на паливо і продукти на американському ринку. Він також зазначив, що Вашингтон шукає можливість повернути українське зерно на світові біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"У березні зросли ціни на паливо, це через Путіна. Через нього також піднялися ціни на продукти у нас", - сказав Байден.

Американський президент заявив, що США зараз знаходяться в найсильнішому становищі і здатні впоратися з інфляцією. За його словами, знизити ціни на продукти у світі цілком реально. Байден додав, що в Україні знаходиться близько 20 млн тонн зерна, і їх виведення на світові ринки сприятиме зниженню цін.

"Ми вивчаємо способи, яким чином повернути це зерно на світовий ринок", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, Байден не вперше звинувачує Путіна в зростанні цін на світових ринках. У квітні американський президент зазначив, що в США домогосподарства зіткнулися з більш високою вартістю газу.

Відзначимо, в березні інфляція в США прискорилася до максимуму за 40 років.

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