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Байден обсудит войну в Украине и ее последствия с премьером Индии

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден завтра, 11 апреля, проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят войну России против Украины и смягчения ее последствий для мировых рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что Байден и Моди обсудят противодействие климатическому кризису, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка.

"Президент Байден продолжит наши тесные консультации о последствиях войны России против Украины и смягчении ее дестабилизирующего воздействия на мировые поставки продовольствия и товарные рынки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон предоставит еще больше оружия Украине.

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Джозеф БайденВойна России против Украины