Байден обсудит тему "Северного потока - 2" с Меркель, - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит тему российского газопровода "Северный поток - 2" на предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они проведут встречу на саммите G7.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан .

"Газопровод "Северный поток - 2" будет подниматься в ходе разговора с немецкой стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они понимают нашу обеспокоенность", - заявил он.

Салливан добавил, что, в частности, будет обсуждаться влияние проекта на энергетическую безопасность в Европе и для Украины.

"Мы хотели бы обсудить с немецкой стороной, что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины", - резюмировал он.