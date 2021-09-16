Байден обсудит с представителями ведущих стран проблемы энергетики и климата. Президент США собирает виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Байден заново созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату 17 сентября для активизации усилий по борьбе с глобальным климатическим кризисом", - сообщили в Белом доме.

Форум был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших стран мира.

На встрече обсудят достижения климатического саммита, который Байден созывал в апреле.

"На встрече президент акцентирует срочность и экономическую эффективность более активных действий на климатическом направлении. Он призовет лидеров расширить свои климатические амбиции", - заметил Белый дом.

Байден рассчитывает использовать форум в качестве одной из основных международных площадок для координации борьбы с глобальным потеплением.