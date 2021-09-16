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Байден обговорить з представниками провідних країн проблеми енергетики та клімату

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США, Четвер 16 вересня 2021 02:12
Байден обговорить з представниками провідних країн проблеми енергетики та клімату Фото: Байден обговорить з представниками провідних країн проблеми енергетики і клімату (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Байден обговорить з представниками провідних країн проблеми енергетики та клімату. Президент США збирає віртуальну зустріч форуму провідних економік з енергетики та клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент Байден заново скликає форум провідних економік з енергетики та клімату 17 вересня для активізації зусиль по боротьбі з глобальною кліматичною кризою", - повідомили в Білому домі.

Форум був створений в 2009 році тодішнім президентом США Бараком Обамою за участю 17 найбільших країн світу.

На зустрічі обговорять досягнення кліматичного саміту, який Байден скликав у квітні.

"На зустрічі президент акцентує терміновість і економічну ефективність більш активних дій на кліматичному напрямку. Він закличе лідерів розширити свої кліматичні амбіції", - зауважив Білий дім.

Байден розраховує використовувати форум в якості одного з основних міжнародних майданчиків для координації боротьби з глобальним потеплінням.

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