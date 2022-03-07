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Байден обсудит с Макроном, Шольцем и Джонсоном ситуацию в Украине

Автор: Светлана Мащенко

Президент США Джо Байден 7 марта обсудит войну в Украине с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальному расписанию главы американского государства, это будет происходить по видеосвязи в 17:30 по киевскому времени.

"Президент обсудит последние события вокруг России и Украины в режиме защищенной видеоконференции с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем и премьер-министром Великобритании Джонсоном", - говорится в расписании.

Напомним, что 6 марта Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом.

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Джозеф БайденВторжение России в Украину