Зеленский провел переговоры с Байденом: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры говорили о том, как увеличить безопасность Украины и сдержать российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины и Белый дом.
Как сообщает президент Украины, он провел встречу с лидером США.
"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - сообщает Зеленский.
В Белом доме подтвердили переговоры двух лидеров и поддержку США по отношению к Украине.
"Президент Байден подчеркнул продолжающиеся действия, предпринимаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить издержки России за ее агрессию в Украине", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что администрация Байдена увеличивает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.
"В частности, он приветствовал принятое сегодня вечером Visa и Mastercard решение приостановить обслуживание в России", - говорится в сообщении.
Байден вновь выразил обеспокоенность по поводу недавнего нападения России на украинскую атомную электростанцию и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии.
Напомним, что Байден призвал россиян выходить на митинги и бороться с Путиным. Он назвал российского президента диктатором.
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