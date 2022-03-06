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Зеленский провел переговоры с Байденом: что известно

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 марта 2022 03:38
Зеленский провел переговоры с Байденом: что известно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры говорили о том, как увеличить безопасность Украины и сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины и Белый дом.

Как сообщает президент Украины, он провел встречу с лидером США.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - сообщает Зеленский.

В Белом доме подтвердили переговоры двух лидеров и поддержку США по отношению к Украине.

"Президент Байден подчеркнул продолжающиеся действия, предпринимаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить издержки России за ее агрессию в Украине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что администрация Байдена увеличивает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.

"В частности, он приветствовал принятое сегодня вечером Visa и Mastercard решение приостановить обслуживание в России", - говорится в сообщении.

Байден вновь выразил обеспокоенность по поводу недавнего нападения России на украинскую атомную электростанцию ​​и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии.

Напомним, что Байден призвал россиян выходить на митинги и бороться с Путиным. Он назвал российского президента диктатором.

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