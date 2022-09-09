Байден обсудит с Эрдоганом Украину и РФ во время встречи: СМИ раскрыли детали

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, Эрдоган может посетить Вашингтон в этом месяце.

Не исключено и обсуждение между лидерами ситуации в отношении Сирии, ведь две страны имеют отличные интересы по поддержке Вашингтоном сирийских курдов - союзников США в борьбе против "Исламского государства" на северо-востоке Сирии, которого Анкара считает террористической группировкой.

Турецкий чиновник также рассказал Reuters, не исключено то, что предметом обсуждения будут и отношения между Турцией и Грецией, которые привели к хронически напряженным отношениям в Восточном Средиземноморье.

Отмечено, что Байден и Эрдоган в последний раз встречались в конце июня в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, где Турция отменила вето на присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу, несмотря на ожесточенную оппозицию их членству со стороны России.

Так, в конце этого саммита Байден сказал, что Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции и он уверен, что одобрение Конгресса, необходимое для продажи, может быть получено.

"После последней встречи с Байденом администрация США предприняла шаги, как мы и требовали с некоторых важных вопросов, таких как F-16. Я думаю, что будут подобные вещи", - сказал высокопоставленный турецкий чиновник изданию.

При этом издание отмечает, что настроения в отношении Турции в США испортились за последние несколько лет после того, как Анкара приобрела оборонительные ракетные комплексы российского производства, что вызвало санкции со стороны Вашингтона, а также исключения Турции из программы истребителей F-35.

Стоит напомнить, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по опводу экспорта украинского зерна.

После чего в Белом доме заявили, что США не видят никаких признаков того, что соглашение по экспорту украинского зерна при посредничестве ООН разрушается.

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