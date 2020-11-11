Байден обсудил Украину с Макроном и Джонсоном

Новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине. В частности они говорили о "решения конфликтов".

Об этом сообщает CBS News.

В разговоре с Макроном Байден высказал о необходимости совместной работы "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".

С Джонсоном Байден обсудил "закрепление демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".

Ранее стало известно, что полиция и Офис генерального прокурора Украины закрыли уголовное производство о якобы вмешательстве в работу генпрокурора со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена. Дело было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.

РБК-Украина писало, что зять и ближайший помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах.