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Байден обговорив з президентом Фінляндії ситуацію на кордонах України

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Фінляндія, Вівторок 14 грудня 2021 02:05
Байден обговорив з президентом Фінляндії ситуацію на кордонах України Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію на кордонах України з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. Розмова відбулася телефоном 13 Грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Фінляндії.

Зазначається, що розмова про Україну стала основною темою двох президентів. До Фінляндії ситуацію на кордоні, де зосереджені війська Росії називають "тривожною".

"Головною темою розмови стала тривожна ситуація на кордонах України. Президенти вважали важливою співпрацю для пошуку дипломатичного виходу з напруженої ситуації", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Нііністе розповів президенту Байдену про основні принципи фінської політики безпеки.

"Президент Нііністе сказав, що цінує те, що НАТО підтримує політику відкритих дверей", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до розмови з Байденом президент Фінляндії говорив по телефону з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Темою розмови стала зустріч прем'єр-міністра Міцотакіса з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі минулого тижня", - уточнили у Фінляндії.

Також зазначається, що 14 грудня у Нііністе має бути телефонна розмова з президентом Росії Путіним.

Нагадаємо, що Україну підтримують і країни ЄС. Там повідомили, що готові ввести санкції проти Росії у разі нападу.

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