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На случай вторжения РФ в Украину. США могут увеличить число военных на восточном фланге НАТО

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Понедельник 13 декабря 2021 21:44
На случай вторжения РФ в Украину. США могут увеличить число военных на восточном фланге НАТО Фото: пресс-секретарь США Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Белый дом рассматривает возможность размещения дополнительного военного контингента в восточноевропейских странах НАТО. В частности, на случай возможного вторжения России в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе Восточной Европы - ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно, такие меры (США - ред.) также рассматривают в случае, если Россия решит совершить нападение на Украину", - заявила она.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

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