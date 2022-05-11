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Байден обсудил с премьером Италии укрепление связей на фоне войны РФ против Украины

Фото: премьер Италии Марио Драги и президент США Джо Байден (twitter.com/POTUS)
Автор: Владимир Костырин

Связи США и Италии стали крепче на фоне противодействия военной агрессии РФ против Украины, резюмировали американский президент Джо Байден и итальянский премьер-министр Марио Драги в ходе встречи в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время беседы в Овальным кабинете лидер США отметил, что Италия была одним из ближайших союзников "в ответ на жестокость Путина".

"И я просто думаю, что ваше сотрудничество - иногда за счет больших затрат для других, чтобы противостоять Путину и тому, что происходит в Украине, было действительно невероятным", - сказал Байден.

Драги, в свою очередь, обратил внимание, что связи между их странами всегда были очень крепкими, и "эта война в Украине сделала их сильнее".

"Если Путин когда-либо думал, что может разделить нас, он потерпел неудачу. В этом нет сомнений. Мы вместе осуждаем вторжение в Украину, вводим санкции против России и помогаем Украине, как просит нас президент Зеленский.

Но я должен сказать вам, что сейчас в Италии и в Европе люди хотят положить конец этой резне, этому насилию, этой бойне, которая происходит. И люди думают о том, что мы можем сделать, чтобы установить мир", - сказал премьер Италии.

В этом контексте Драги высказал мнение о необходимости использовать "любой прямой и непрямой каналы связи".

Среди других важных вопросов, над которыми стороны работают сообща, являются энергетическая и продовольственная безопасность, добавил он.

"И еще одно, что я хочу сказать... то, что произошло в Украине, приведет к радикальным изменениям в Европейском Союзе", - заявил Драги.

Ранее сообщалось, что лидеры "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заверили президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей помощи нашей стране. В заявлении G7 также осуждается российское вторжение в Украину.

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