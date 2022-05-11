Байден обговорив з прем'єром Італії зміцнення зв'язків на фоні війни РФ проти України

Під час бесіди в Овальному кабінеті лідер США зазначив, що Італія була одним з найближчих союзників "у відповідь на жорстокість Путіна".

"І я просто думаю, що ваша співпраця - іноді за рахунок великих витрат для інших, щоб протистояти Путіну і тому, що відбувається в Україні, було дійсно неймовірним", - сказав Байден.

Драгі, своєю чергою, звернув увагу, що зв'язки між їхніми країнами завжди були дуже міцними, і "ця війна в Україні зробила їх сильнішими".

"Якщо Путін колись думав, що може розділити нас, він зазнав невдачі. В цьому немає сумнівів. Ми разом засуджуємо вторгнення в Україну, вводимо санкції проти Росії та допомагаємо Україні, як просить нас президент Зеленський.

Але я повинен сказати вам, що зараз в Італії та в Європі люди хочуть покласти край цій різанині, цьому насильству, цій бійні, яка відбувається. І люди думають про те, що ми можемо зробити, щоб встановити мир", - сказав прем'єр Італії.

У цьому контексті Драгі висловив думку про необхідність використовувати "будь-який прямий і непрямий канали зв'язку".

Серед інших важливих питань, над якими сторони працюють спільно, є енергетична та продовольча безпека, додав він.

"І ще одне, що я хочу сказати... те, що відбулося в Україні, призведе до радикальних змін в Європейському Союзі", - заявив Драгі.