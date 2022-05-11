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Байден обговорив з прем'єром Італії зміцнення зв'язків на фоні війни РФ проти України

Фото: прем'єр Італії Маріо Драгі та президент США Джо Байден (twitter.com/POTUS)
Автор: Володимир Костирін

Зв'язки США та Італії стали міцнішими на фоні протидії військовій агресії РФ проти України, резюмували американський президент Джо Байден та італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі в ході зустрічі у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Під час бесіди в Овальному кабінеті лідер США зазначив, що Італія була одним з найближчих союзників "у відповідь на жорстокість Путіна".

"І я просто думаю, що ваша співпраця - іноді за рахунок великих витрат для інших, щоб протистояти Путіну і тому, що відбувається в Україні, було дійсно неймовірним", - сказав Байден.

Драгі, своєю чергою, звернув увагу, що зв'язки між їхніми країнами завжди були дуже міцними, і "ця війна в Україні зробила їх сильнішими".

"Якщо Путін колись думав, що може розділити нас, він зазнав невдачі. В цьому немає сумнівів. Ми разом засуджуємо вторгнення в Україну, вводимо санкції проти Росії та допомагаємо Україні, як просить нас президент Зеленський.

Але я повинен сказати вам, що зараз в Італії та в Європі люди хочуть покласти край цій різанині, цьому насильству, цій бійні, яка відбувається. І люди думають про те, що ми можемо зробити, щоб встановити мир", - сказав прем'єр Італії.

У цьому контексті Драгі висловив думку про необхідність використовувати "будь-який прямий і непрямий канали зв'язку".

Серед інших важливих питань, над якими сторони працюють спільно, є енергетична та продовольча безпека, додав він.

"І ще одне, що я хочу сказати... те, що відбулося в Україні, призведе до радикальних змін в Європейському Союзі", - заявив Драгі.

Раніше повідомлялося, що лідери "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) запевнили президента України Володимира Зеленського у подальшій допомозі нашій країні. У заяві G7 також засуджується російське вторгнення в Україну.

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