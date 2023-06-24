UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден обговорив лідерами Франції, Німеччини та Британії переворот у Росії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден обговорив лідерами Франції, Німеччини та Британії ситуацію на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Згідно з повідомленням, Байден говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Заколот Пригожина

Власник військової групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йдуть на Москву, захоплюючи міста. До російської столиці бунтівникам залишилося близько 100 км.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що дії найманців групи "Вагнера" "є найбільш серйозним викликом російській державі останнім часом".

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що підтримує зв'язок із союзниками на тлі заколоту групи "Вагнер". При цьому він заявив, що уважно слідкує за ситуацією, оскільки вона розвивається.

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріаліРБК-Україна .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденПереворот в Росії