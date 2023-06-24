Байден обговорив лідерами Франції, Німеччини та Британії переворот у Росії

Згідно з повідомленням, Байден говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Заколот Пригожина

Власник військової групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йдуть на Москву, захоплюючи міста. До російської столиці бунтівникам залишилося близько 100 км.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що дії найманців групи "Вагнера" "є найбільш серйозним викликом російській державі останнім часом".

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що підтримує зв'язок із союзниками на тлі заколоту групи "Вагнер". При цьому він заявив, що уважно слідкує за ситуацією, оскільки вона розвивається.

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріаліРБК-Україна .