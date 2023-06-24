ua ru
Сб, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Уважно стежимо за ситуацією": Сунак обговорить із Зеленським переворот у Росії

Новость на русском →
Великобританія, Субота 24 червня 2023 19:12
"Уважно стежимо за ситуацією": Сунак обговорить із Зеленським переворот у Росії Фото: Ріші Сунак та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримує зв'язок із союзниками на тлі заколоту групи "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр закликав усі залучені сторони захищати життя мирних мешканців. Він зазначив, що у суботу поговорить із президентом України Володимиром Зеленським та іншими західними лідерами.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, оскільки вона розвивається на місці, поки ми говоримо. Найважливіше, що я хотів би сказати, це те, що всі сторони повинні нести відповідальність та захищати цивільних осіб, і це все, що я можу сказати на цей момент", - сказав він.

На питання, чи розмовляв він із Зеленським, Сунак сказав: "Я на зв'язку з нашими союзниками".

"Я поговорю з деякими з них сьогодні пізніше, ми координуватимемо свої дії в такій ситуації", - додав прем'єр.

Надзвичайний комітет

Надзвичайний комітет британського уряду, відомий як COBR, зібрався в суботу, щоб обговорити останні події в Росії та ризики для британських громадян, які перебувають там, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також взяв участь у зустрічі з колегами із країн Великої сімки з розвиненою економікою.

Раніше Великобританія оновила свої рекомендації для мандрівників, попередивши, що після воєнних дій Ростові-на-Дону, де найманці захопили контроль, існує ризик подальших заворушень по всій країні.

Бунт Пригожина

Бунтівні російські бойовики-найманці групи "Вагнера" прямують до Москви після того, як вночі захопили південне місто Ростов-на-Дону, кинувши президенту Володимиру Путіну перший серйозний виклик його владі за 23 роки його правління.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що дії найманців групи Вагнера "є найбільш серйозним викликом російській державі останнім часом".

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євген Пригожин Переворот в Росії
NEWS
Пригожин з "вагнерівцями" йдуть на Москву: що відомо про бунт у Росії
Пригожин з "вагнерівцями" йдуть на Москву: що відомо про бунт у Росії
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени