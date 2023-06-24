"Уважно стежимо за ситуацією": Сунак обговорить із Зеленським переворот у Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр закликав усі залучені сторони захищати життя мирних мешканців. Він зазначив, що у суботу поговорить із президентом України Володимиром Зеленським та іншими західними лідерами.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, оскільки вона розвивається на місці, поки ми говоримо. Найважливіше, що я хотів би сказати, це те, що всі сторони повинні нести відповідальність та захищати цивільних осіб, і це все, що я можу сказати на цей момент", - сказав він.

На питання, чи розмовляв він із Зеленським, Сунак сказав: "Я на зв'язку з нашими союзниками".

"Я поговорю з деякими з них сьогодні пізніше, ми координуватимемо свої дії в такій ситуації", - додав прем'єр.

Надзвичайний комітет

Надзвичайний комітет британського уряду, відомий як COBR, зібрався в суботу, щоб обговорити останні події в Росії та ризики для британських громадян, які перебувають там, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також взяв участь у зустрічі з колегами із країн Великої сімки з розвиненою економікою.

Раніше Великобританія оновила свої рекомендації для мандрівників, попередивши, що після воєнних дій Ростові-на-Дону, де найманці захопили контроль, існує ризик подальших заворушень по всій країні.

Бунт Пригожина

Бунтівні російські бойовики-найманці групи "Вагнера" прямують до Москви після того, як вночі захопили південне місто Ростов-на-Дону, кинувши президенту Володимиру Путіну перший серйозний виклик його владі за 23 роки його правління.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що дії найманців групи Вагнера "є найбільш серйозним викликом російській державі останнім часом".

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріалі РБК-Україна.