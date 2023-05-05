ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден обсудил с руководителями Microsoft и Google риски искусственного интеллекта

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 05 мая 2023 00:48
Байден обсудил с руководителями Microsoft и Google риски искусственного интеллекта Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с руководителями ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в том числе Google и Microsoft, чтобы обсудить риски и меры безопасности, которые связаны с новой технологией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В двухчасовой встрече приняли участие Сундар Пичаи из Google, Сатья Наделла из Microsoft, Сэм Альтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic, а также вице-президент США Камала Харрис и представители администрации, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра торговли Джина Раймондо и пр.

В Белом доме подчеркнули, что технология ИИ может улучшить жизнь, но может вызвать проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами.

По словам представителей администрации Байдена, руководители цифровых гигантов несут юридическую ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов искусственного интеллекта и что администрация открыта для продвижения новых правил и поддержки нового законодательства об искусственном интеллекте.

Байден также объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 млн долларов для запуска семи новых исследовательских институтов ИИ.

Ранее сообщалось, что Google планирует ввести генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Google планирует добавить искусственный интеллект к разговорному поиску.

Также ранее мы писали, что Google запустила свой поисковый чат-бот Bard в попытке конкурировать с ChatGPT от OpenAI, поддерживаемого Microsoft. Рыночная стоимость Alphabet 8 февраля снизилась на 100 млрд долларов после того, как ее новый чат-бот Bard поделился недостоверной информацией в рекламном ролике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Белый дом Искусственный интеллект
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных