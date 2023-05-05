Байден обсудил с руководителями Microsoft и Google риски искусственного интеллекта
Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с руководителями ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в том числе Google и Microsoft, чтобы обсудить риски и меры безопасности, которые связаны с новой технологией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В двухчасовой встрече приняли участие Сундар Пичаи из Google, Сатья Наделла из Microsoft, Сэм Альтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic, а также вице-президент США Камала Харрис и представители администрации, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра торговли Джина Раймондо и пр.
В Белом доме подчеркнули, что технология ИИ может улучшить жизнь, но может вызвать проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами.
По словам представителей администрации Байдена, руководители цифровых гигантов несут юридическую ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов искусственного интеллекта и что администрация открыта для продвижения новых правил и поддержки нового законодательства об искусственном интеллекте.
Байден также объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 млн долларов для запуска семи новых исследовательских институтов ИИ.
Ранее сообщалось, что Google планирует ввести генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Google планирует добавить искусственный интеллект к разговорному поиску.
Также ранее мы писали, что Google запустила свой поисковый чат-бот Bard в попытке конкурировать с ChatGPT от OpenAI, поддерживаемого Microsoft. Рыночная стоимость Alphabet 8 февраля снизилась на 100 млрд долларов после того, как ее новый чат-бот Bard поделился недостоверной информацией в рекламном ролике.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.