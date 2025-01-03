Байден обговорив із командою можливі удари по ядерних об'єктах Ірану, - Axios

Як пише видання, радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван надав президенту Байдену варіанти потенційного нападу США на ядерні об'єкти Ірану. Йдеться про випадок, якщо іранці зроблять кроки до створення ядерної зброї до 20 січня. Усе це відбулося на зустрічі, яка кілька тижнів тому залишалася секретною досі.

Axios зазначає, що удар США по ядерних об'єктах Ірану був би величезною авантюрою з боку президента, який обіцяв, що не дасть змоги Ірану розробити ядерну зброю, але який також ризикує передати новий конфлікт своєму наступнику. За словами джерел, Байден не дав зеленого світла на удар під час зустрічі і не робив цього відтоді.

"Байден і його команда з національної безпеки обговорили різні варіанти і сценарії під час зустрічі, яка відбулася приблизно місяць тому, проте президент не ухвалив остаточного рішення", - ідеться в повідомленні.

Чиновник США, обізнаний про це питання, сказав, що зустріч у Білому домі не була спричинена новими розвідданими і не мала закінчитися рішенням президента Сполучених Штатів "так" чи "ні". Замість цього вона була частиною обговорення "розумного планування сценарію" того, як США мають реагувати, якщо Іран зробить такі кроки, як відображення збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня.

Інше джерело повідомило, що наразі в Білому домі не ведуться активні обговорення можливих військових дій проти ядерних об'єктів Ірану.

Деякі з головних помічників Байдена стверджують, що дві тенденції - прискорення ядерної програми Ірану та ослаблення Ірану і його довірених осіб у війні з Ізраїлем - у сукупності дають Байдену необхідність і можливість завдати удару.

Видання додає, що за час перебування Байдена при владі іранська ядерна програма значно просунулася вперед, унаслідок чого Іран фактично став "державою, що перебуває на порозі ядерної зброї".

Зокрема, Іран збільшив рівень збагачення урану до 60%, що досить близько до рівня 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї, і сучасні іранські центрифуги можуть досягти цього за лічені дні.

Водночас, навіть якщо Іран вирішить створити бомбу, йому буде потрібно розробити ядерний вибуховий пристрій або боєголовку. Ізраїльська розвідка вважає, що на це піде не менше року.