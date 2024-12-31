США ввели санкції проти організацій в Ірані та Росії, які причетні до втручання у вибори

Міністерство фінансів США у вівторок, 31 грудня, оголосило про санкції проти осіб із Ірану та Росії. Компанії причетні до втручання в американські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

У санкційному списку опинився Центр виробництва когнітивного дизайну (Cognitive Design Production Center, CDPC), повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

Як заявляють у США, Центр як мінімум з 2023 року CDPC планував операції впливу, спрямовані на розпалювання соціально-політичної напруженості серед американського електорату напередодні президентських виборів у 2024 році.

У Росії під обмеження потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський "Центр геополітичної експертизи". Засновником якого є ідеолог євразійства Олександр Дугін.

За даними Штатів, працівники центру співпрацюють з підрозділом ГРУ, що відповідає за диверсії проти Заходу. Зокрема, його директор Валерій Коровін був причетний до спроб втручання в президентські вибори.

"Уряди Ірану та Росії націлилися на наші виборчі процеси та інститути і намагалися розділити американський народ за допомогою цілеспрямованих дезінформаційних кампаній", - прокоментував виконувач обовʼязків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.

Вибори в США

Президентські вибори в США відбулися 5 листопада. Головними кандидатами стали Камала Гарріс від Демократів і Дональд Трамп від Республіканців, після того, як Байден вирішив не балотуватися вдруге, заявивши, що зосередиться на завершенні своїх повноважень.