Байден обговорить із президентом Бразилії та прем'єром Індії війну РФ проти України

Радник американського президента у спілкуванні з журналістами відповів на запитання, чи Байден закликатиме двох лідерів посилити свій підхід до Китаю та РФ.

Салліван зазначив, що Байден "шукав би можливість поговорити з ними обома про конструктивну роль, яку кожна країна може зіграти в підтримці основного та найголовнішого елементу будь-якого результату, а саме суверенітету та територіальної цілісності, які є священними в Хартії Об'єднаних Націй".

Так, президент Бразилії та прем'єр Індії присутні на саміті "Великої сімки" (G7) у Хіросімі в Японії на запрошення Токіо.

Бразилія та Індія протягом багатьох років прагнули відігравати роль сполучної ланки між США, РФ та Китаєм, і обидві країни підтримували економічні та політичні відносини з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, таким чином перешкоджаючи спробам Заходу ізолювати Москву.

Позиція Індії щодо війни в Україні

Варто зазначити, що Індія продовжує наполягати на діалозі та дипломатії як шлях до припинення війни в Україні. Вона не надає військової допомоги українським силам, але заявляла, що виступає за збереження територіальної цілісності та державний суверенітет України.

Проте Індія відкрито не засуджує Росію.

"Мирна ініціатива" Бразилії

У лютому 2023 року новий президент Бразилії Лула да Сілва заявив про необхідність миру в Україні, проте обговорювати це питання він хотів із лідерами РФ, Китаю, Індонезії, Індії та США. У Штатах йому відповіли відмовою, нагадавши про принцип "нічого про Україну без України". Як писав Bloomberg, його план у тому, щоб зібрати групу посередників.

У березні Лула да Сілва заявив про бажання зробити "винятковий внесок" у вирішення конфлікту, і на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем запропонував створити так званий мирний клуб. А вже у квітні натякнув на те, що Україні нібито треба відмовитись від Криму.

Україна відповіла, що не торгує своїми територіями, а США звинуватили його у повторенні російської пропаганди. Також Лулу і Сілву запросили до Києва, щоб зрозуміти справжню суть агресії РФ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи бразильські ініціативи, заявив, що план зі поступкою українських територій "не злетить". Володимир Зеленський минулого тижня приймав радника лідера Бразилії та доніс до нього, що українська формула світу - це єдиний план, здатний припинити війну.