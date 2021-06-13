ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден: нет никакой гарантии по изменению поведения Путина

Новина українською →
Корнуолл, Воскресенье 13 июня 2021 18:18
Байден: нет никакой гарантии по изменению поведения Путина Фото: Байден назвал причину ухудшения отношений с Россией (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент США Джо Байден заявил, что нет "гарантии" изменить поведение такого лидера, как президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что Россия имеет собственные проблемы, которые США могут использовать для переговоров.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.

"Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека", - сказал Байден на вопрос, как он будет действовать на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой в середине страны.

Байден считает, что Россия имеет "свои дилеммы", такие, как экономика, COVID-19, а также Сирия и Ливия.

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден сказал со смехом: "Это Владимир Путин".

"Я должен сесть с ним и я буду рад поговорить после этого (введения санкций - ред.)", - сказал Байден.

Американский президент вспомнил о нарушении Россией международных норм, что и стало причиной ухудшения отношений.

"Позвольте сказать так: Россия принимала участие в деятельности, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также откусили некоторые реальные проблемы с пережевыванием которых у них будут проблемы", - добавил Байден.

Он также отметил, что его подбодрили комментарии Путина сегодня утром о том, что Россия готова выдать США киберпреступников на взаимной основе - если США будут делать то же самое.

Президент США Джо Байден также пообещал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будет с ним "очень прямолинейным".

Напомним, источники NBC ранее сообщали, что Байден даст "жесткий сигнал" Путину за агрессию в Украине и кибератаки РФ.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден
NEWS
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами