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Байден невідкладно підписав закон, що включає 12 млрд доларів допомоги Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У повідомленні зазначено, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 для продовження проєктів і діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

Закон набрав чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун - вимушене зупинення роботи держустанов.

Нагадаємо, у четвер законопроєкт підтримав Сенат, а у п'ятницю - Палата представників США.

Раніше ми писали, що американські законодавці включили 12,4 млрд додаткової допомоги Україні до проєкту державного бюджету.

Також РБК-Україна писала про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. У пакет, крім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.

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Джозеф БайденВійськова допомога