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Байден назвав значною перемогою України визволення Херсона. США обіцяють зброю взимку

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що встановлення Україною контролю над Херсоном є "значною перемогою". Він не став однозначно відповідати на запитання, чи це є поворотною подією у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім та Пентагон.

Джо Байдена також запитали, чи вважає він, що взяття під контроль Херсона Києвом є добрим часом для початку переговорів з Росією. Американський президент зазначив, що Вашингтон не має наміру вести переговори з Москвою про Україну.

"Передусім, це значна, значна перемога України. Значна перемога. Я думаю, ви побачите, що все трохи сповільниться через зимові місяці і нездатність пересуватися так само легко країною", - додав президент США.

Водночас високопосадовець Пентагону заявив, що США продовжать постачати Україні озброєння в зимовий період.

Представник американського оборонного відомства сказав, що США постачатимуть Україні озброєння "так довго, як буде потрібно".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпін з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.

Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Китай. Він продовжить діалог між країнами.

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Джозеф БайденХерсон