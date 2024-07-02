Байден назвав рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа "небезпечним прецедентом"

Байден вважає, що рішення суду означає малу імовірність того, що Трамп постане перед судом до виборів 5 листопада за його роль у спробі скасувати результати виборів 2020 року.

Суд постановив, що Трамп не може бути притягнутий до відповідальності за будь-які дії, які належать до його конституційних повноважень як президента, але може бути притягнутий за приватні дії.

Водночас у знаковій постанові суд вперше визнав будь-яку форму президентського імунітету від судового переслідування.

"Ця нація була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен, кожен з нас рівний перед законом. Ніхто, ніхто не стоїть вище закону. Навіть президент Сполучених Штатів", - сказав Байден.

Він вважає, що рішення суду означає, що тепер практично немає обмежень на те, що може робити президент.

"Це небезпечний прецедент, тому що влада офісу більше не буде обмежена законом. Єдині обмеження встановлюватиме сам президент", — сказав Байден