Вибори у США. Байден влаштував скандал заявою про "сміття" і прихильника Трампа

Коментар пролунав під час відеодзвінка з прогресивним гуртом Voto Latino, коли Байден хотів відповісти коміку Тоні Хінчкліффу, який у неділю на мітингу Трампа назвав острів Пуерто-Ріко "островом сміття".

"Єдине сміття, яке я бачу - це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців безсовісна і не по-американськи", - сказав Байден під час телефонної розмови.

Представники Республіканської та Демократичної партій одразу ж розцінили це зауваження як спогад про грубу помилку демократки Хілларі Клінтон у 2016 році. Тоді вона назвала прихильників Трампа "купою нікчем", що викликало обурення республіканців.

Білий дім у свою чергу заявив, що Байден у своїх коментарях мав на увазі лише коміка.

"Єдине сміття, яке я бачу, що плаває там - це сміття його прихильників", - йдеться у стенограмі.

На питання про те, чи говорили вони з президентом, щоб спитати його, що він мав на увазі, перш ніж відправити стенограму, представник Байдена попросив не публікувати цю інформацію. Білий дім теж не відповідав на це питання.

Після публікації цієї статті речник повідомив Axios, що співробітники дійсно говорили з Байденом про те, що він хотів сказати, щоб опублікувати стенограму. Видання попросило уточнити деталі, проте у Білому домі відмовили.

У свою чергу соратник Трампа Джей Ді Венс назвав коментарі Байдена "огидними".

"Камала Гарріс та її бос Джо Байден нападають на половину країни. Цьому немає виправдання. Я сподіваюся, що американці це відкинуть", - додав він.

Оскільки політичні наслідки посилювалися з кожною хвилиною, Байден опублікував у соцмережі Х пост, прокоментувавши, що він мав на увазі.

"Раніше сьогодні я назвав ненависницьку риторику на адресу Пуерто-Ріко, викинуту прихильником Трампа на його мітингу в Медісон-сквер-гарден, сміттям - і це єдине слово, яке я можу придумати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців безсовісна. Це все, що я хотів сказати", - йдеться у пості.

Тим часом команда Трампа вже почала збирати кошти на цей вислів, надіславши листа з темою: "Ти не сміття! Я люблю тебе! Ти найкраще, що може запропонувати наша країна".

Резюмуючи Axios пише, що коментарі Байдена - це останній приклад, чому команда Камали Гарріс уникає вести з ним передвиборчу кампанію. Також є низка інших фактів, зокрема: