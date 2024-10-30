Выборы в США. Байден устроил скандал заявлением о "мусоре" и стороннике Трампа

Комментарий прозвучал во время во время видеозвонка с прогрессивной группой Voto Latino, когда Байден хотел ответить комику Тони Хинчклиффу, который в воскресенье на митинге Трампа назвал остров Пуэрто-Рико "островом мусора".

"Единственный мусор, который я вижу - это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не по-американски", - сказал Байден во время телефонного разговора.

Представители Республиканской и Демократической партий сразу же расценили это замечание, как воспоминание о грубой ошибке демократки Хиллари Клинтон в 2016 года. Тогда она назвала сторонников Трампа "кучей ничтожеств", что вызвало возмущение республиканцев.

Белый дом в свою очередь заявил, что Байден в своих комментариях имел ввиду только комика.

"Единственный мусор, который я вижу, плавающий там - это мусор его сторонников", - говорится в стенограмме.

На вопрос о том, говорили ли они с президентом, чтобы спросить его, что он имел ввиду, прежде чем отправить стенограмму, представитель Байдена попросил не публиковать эту информацию. Белый дом тоже не стал отвечать на этот вопрос.

После публикации этой статьи пресс-секретарь сообщил Axios, что сотрудники действительно говорили с Байденом о том, что он хотел сказать, чтобы опубликовать стенограмму. Издание попросило уточнить детали, однако в Белом дом отказали.

В свою очередь соратник Трампа Джей Ди Вэнс назвал комментарии Байдена "отвратительными".

"Камала Харрис и ее босс Джо Байден нападают на половину страны. Этому нет оправдания. Я надеюсь, что американцы это отвергнут", - добавил он.

Поскольку политические последствия усиливались с каждой минутой, Байден опубликовал в соцсети Х пост, прокомментировав, что он имел ввиду.

"Ранее сегодня я назвал ненавистническую риторику в адрес Пуэрто-Рико, извергнутую сторонником Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден, мусором - и это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать это. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все, что я хотел сказать", - говорится в посте.

Тем временем команда Трампа уже начала собирать средства на это высказывание, отправив письмо с темой: "Ты не мусор! Я люблю тебя! Ты лучшее, что может предложить наша страна".

Резюмируя Axios пишет, что комментарии Байдена - это последний пример итого, почему команда Камалы Харрис избегает вести с ним предвыборную кампанию. Также есть ряд других фактов: