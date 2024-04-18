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Байден назвав Китай "ксенофобом"

Україна, Четвер 18 квітня 2024 18:58
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Байден назвав Китай "ксенофобом" Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден, перераховуючи проблеми Китаю, назвав його "ксенофобом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Підкреслюючи економічні проблеми азійської країни Байден назвав Китай "ксенофобським".

"У них більше пенсіонерів, ніж робітників. Вони нічого не імпортують. Вони ксенофоби - ніхто не приїжджає до країни. У них є реальні проблеми", - сказав Байден.

Коментарі президента пролунали після нещодавньої телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася два тижні тому і стала першою після їхньої особистої зустрічі в листопаді.

Нагадаємо, що після вторгнення Російської Федерації в Україну низка країн ввела санкції проти Росії. Китай своєю чергою не підтримав санкції, а навпаки продовжив відкрито співпрацювати з Москвою.

У відповідь США неодноразово нагадувала Китаю, що допомога збройній агресії Росії може призвести до наслідків. На початку квітня спікер Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Штати стурбовані посиленням співпраці Росії та Китаю.

А державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що наступного тижня планує відправитись з візитом до Китаю.

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