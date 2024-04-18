Байден назвав Китай "ксенофобом"

Американський президент Джо Байден, перераховуючи проблеми Китаю, назвав його "ксенофобом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Підкреслюючи економічні проблеми азійської країни Байден назвав Китай "ксенофобським". "У них більше пенсіонерів, ніж робітників. Вони нічого не імпортують. Вони ксенофоби - ніхто не приїжджає до країни. У них є реальні проблеми", - сказав Байден. Коментарі президента пролунали після нещодавньої телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася два тижні тому і стала першою після їхньої особистої зустрічі в листопаді.