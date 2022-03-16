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Байден назвал Путина военным преступником

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником. Это первое такое заявление из уст американского лидера с начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Он военный преступник", - заявил Байден.

В то время как другие мировые лидеры использовали эту формулировку в отношении Путина, до сих пор Белый дом не называл действия Путина военным преступлением, заявляя что это юридический термин, требующий исследования.

Но сегодня на вопрос журналиста, считает ли тот Путина военном преступником он ответил "да".

В своей речи сегодня Байден отмечал, что российские войска в Украине бомбят больницы и держат врачей в заложниках. Он пообещал предоставлять Украине больше помощи, чтобы бороться с Россией.

Напомним, сегодня Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией в соответствии с международным правом.

Война России против Украины продолжается 21 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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