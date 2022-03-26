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Байден назвал Путина "мясником"

Фото: Байден назвал Путина "мясником" (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "мясником". Заявление было сделано после визита к украинским беженцам в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На вопрос репортеров, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Во время короткой сессии вопросов на стадионе "Народовый" Байден рассказал, как он бывал в подобных местах в своей жизни, но сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".

"Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо", - сказал он.

Он добавил: "Каждый из этих детей сказал что-то вроде: "Помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ПутинДжозеф Байден