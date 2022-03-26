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Байден назвав Путіна "м'ясником"

Фото: Байден назвав Путіна "м'ясником" (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником". Заява була зроблена після візиту до українських біженців у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Під час короткої сесії питань на стадіоні "Народовий" Байден розповів, як він бував у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".

"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі", - сказав він.

Він додав: "кожен з цих дітей сказав щось на кшталт:" Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ПутінДжозеф Байден