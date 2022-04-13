Байден назвал Путина диктатором, который совершает геноцид

Президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина диктатором, который совершает "геноцид на другом конце света", подразумевая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал NBC News.
Такое высказывания американского лидера прозвучало в Айове, где он выразил сожаление по поводу скачка цен на газ.
"Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак - ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на другом конце света", - сказал Байден.
Стоит отметить, что перед этим президент США не стал называть зверства российской армии в Буче геноцидом, отвечая на вопрос журналистов, подходят ли там действия РФ под это определение.
Также обратим внимание, что Госдеп США имеет длительный внутренний процесс для определения того, является ли массовое убийство геноцидом, включая сбор доказательств в течение определенного периода времени. Так, Штаты определяют геноцид как "действие против членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы с намерением уничтожить их полностью или частично".
Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия заранее планировала устраивать массовые убийства в Украине.
Добавим, на днях британский премьер Борис Джонсон рассказал, что военные преступления армии РФ в Буче не далеки от понятия геноцида.
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