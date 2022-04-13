Байден назвал Путина диктатором, который совершает геноцид

Такое высказывания американского лидера прозвучало в Айове, где он выразил сожаление по поводу скачка цен на газ.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак - ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на другом конце света", - сказал Байден.

Стоит отметить, что перед этим президент США не стал называть зверства российской армии в Буче геноцидом, отвечая на вопрос журналистов, подходят ли там действия РФ под это определение.

Также обратим внимание, что Госдеп США имеет длительный внутренний процесс для определения того, является ли массовое убийство геноцидом, включая сбор доказательств в течение определенного периода времени. Так, Штаты определяют геноцид как "действие против членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы с намерением уничтожить их полностью или частично".