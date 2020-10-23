Байден назвал Ким Чен Ына бандитом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден, что президент США Дональд Трамп легитимизировал Северную Корею. Он также назвал главу КНДР Ким Чен Ына бандитом.

Об этом Байден заявил на теледебатах с Трампом, которые транслирует телеканал CNN.

"Трамп легитимизировал Северную Корею, он говорил о своем "хорошем приятеле", который является бандитом, просто бандитом, и говорил о том, как все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо легче, чем раньше", - сказал Байден.

Кроме того, Байден заявил, что согласился бы встретиться с Ким Чен Ыном, если бы он согласился "сократить ядерный потенциал, и если Северная Корея станет свободной от ядерного оружия".

В свою очередь, Трамп заявил, что налаживание им рабочих отношений с лидером КНДР помогло избежать ядерной войны между Вашингтоном и Пхеньяном.

Он отметил, что бывший президент США Барак Обама предупреждал его об опасности ядерной войны с КНДР.

"На данном этапе у меня с ним (Ким Чен Ыном, - ред.) очень хорошие отношения, он немного другой парень. Но он, наверное, думает обо мне то же самое. У нас другие отношения, у нас очень хорошие отношения. И знаете что? Войны нет", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что благодаря налаживанию отношений с Ким Чен Ыном смог предотвратить ядерную войну между двумя странами, которая бы привела "к миллионам погибших".

Трамп и Байден заявили, что никогда не получали деньги из-за рубежа.

Также РБК-Украина сообщало, что комиссия по президентским дебатам США объявила об изменениях правил их проведения.

Ранее комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов решила отменить второй раунд теледебатов Трампа и Байдена.

президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.