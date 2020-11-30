Байден может назначить Псаки главой пресс-службы Белого дома

Президент США Джо Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.

Об этом сообщает Washington Post.

Джен Псаки возглавляла пресс-службу Государственного департамента США, когда президентом был Барак Обама. Сегодня она является советником в переходной команде Байдена.

Директором Белого дома по коммуникациям 46-й президент США назначит Кейт Бедингфилд. В избирательном штабе Байдена она работала на той же должности.

Офис управления и бюджета возглавит Нира Танден, которая работала в штабах Билла и Хиллари Клинтон в нескольких избирательных кампаниях, была старшим советником Офиса первой леди.

Совет экономических консультантов возглавит Сесилия Роуз, декан Школы общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете.

Все эти женщины тесно связаны с Байденом и Демократической партией: они работали с ним, либо в администрациях президентов-демократов Обамы и Клинтона.

Напомним, Байден представил людей, которых планирует выдвинуть на высшие посты в своей администрации.

РБК-Украина писало, что Байден озвучил планы, которые совершит в первые 100 дней пребывания на посту.